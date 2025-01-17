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В Краснодаре строят коррекционную школу

Вице-губернатор Александр Нестеренко проверил ход строительства коррекционной школы в Краснодаре на ул. Ягодина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам вице-губернатора, одной из ключевых задач является наращивание базы инклюзивных учреждений в Краснодарском крае. Проект коррекционной школы в Краснодаре является наиболее значимым, поскольку аналогичные ранее не строились. Создание подобных современных и специальных образовательных учреждений крайне важно для детей с особенностями развития.

Строительство коррекционной школы запланировано на участке площадью 2,9 га. Она рассчитана на 400 мест. Сейчас завершены работы по сносу ветхих строений, сооружений и инженерных сетей. Также выполнена укладка временной дороги для тяжелой техники. Рабочие занимаются подготовкой котлована и заливкой бетонного основания под фундамент.

Алина Зорина

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