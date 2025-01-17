Байден в бессвязных выражениях рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден не смог внятно рассказать подробности телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Заявление, призванное продемонстрировать высказанную в адрес собеседника критику, уходящий глава Белого дома сделал во время речи на базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне, выступая перед сотрудниками Пентагона и военнослужащими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«На самом деле, когда я говорил с ним по телефону. Я говорил… он сказал… Он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… на самом деле вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… не из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО»,— сказал 82-летний Джо Байден на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США (цитата по ТАСС).

Американский президент не уточнил, о каком именно разговоре с российским лидером идет речь. В последний раз главы государств разговаривали по телефону до начала конфликта на Украине. Другую часть выступления господин Байден посвятил поддержке Украины со стороны США.