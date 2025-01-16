Под Ростовом произошло массовое ДТП с участием автобуса

Днем, 16 января, на подъезде к Батайску со стороны Западного шоссе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, легковушки и маршрутного такси. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» двигался в сторону Батайска. Иномарка выехала на «встречку» и допустила столкновение с автобусом «Мерседес», который следовал по маршруту «Донецк — Стамбул». В салоне транспорта находились три водителя и четыре пассажира. Затем иномарка продолжила движение и врезалась в автобус малого класса «Газ».

В результате ДТП водителю «Митсубиси Лансер» была оказана разовая медицинская помощь. Также в соцсетях сообщалось о крупной пробке, образовавшейся на участке Западного шоссе.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова