На Кубани число выданных кредитных карт в декабре снизилось на 11,9%

Выдача новых кредитных карт в Краснодарском крае и других регионах России в декабре 2024 года достигла минимального значения за год. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в регионе за месяц выдали 53,7 тыс. карт, что на 11,9% меньше, чем в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего по России в декабре оформили 1,23 млн кредитных карт. Этот показатель на 16,7% ниже уровня ноября (1,47 млн карт). В начале 2024 года банки выдали 2,03 млн карт, что означает падение параметра на 39,7%.

Кроме того, в декабре общий объем лимитов составил 121,1 млрд руб., что на 18,5% меньше, чем в ноябре, и на 30,3% ниже, чем в январе 2024 года.

Эксперты связывают сокращение выдачи кредитных карт с жесткой денежно-кредитной политикой, направленной на охлаждение кредитного рынка, а также с введением новых ограничений по показателю долговой нагрузки (ПДН). Банки ориентируются на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, что сокращает поток заявок от клиентов с низкими доходами.

Наибольшее сокращение выдачи карт в декабре зафиксировано в Крыму (-24,6%), Ханты-Мансийском АО (-23,7%) и Красноярском крае (-22,1%).

Нурий Бзасежев