Красное на каждый день

«Коммерсантъ стиль» рассказывает про роль Кейт Бланшетт в сериале Альфонсо Куарона: интересным оказалось не столько само повествование, как и то, как оно оформлено.

Психологический триллер «Disclaimer» (или «Все совпадения неслучайны») стал ярким событием конца прошлого года: двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт, не менее титулованный режиссер Альфонсо Куарон и Саша Барон Коэн в титрах — это что-то да значит.

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Однако несмотря на звездный состав, семисерийный мини-сериал, основанный на одноименном романе-бестселлере 2015 года Рене Найт, вызвал неоднозначную реакцию: многие его назвали скучным, статичным и тягучим. Вкратце канва такая: сериал рассказывает историю известной журналистки Кэтрин Равенскрофт (роль Бланшетт), которая создала себе репутацию, разоблачая проступки и преступления других. Она документалистка, работающая в продюсерской компании A24, живет в прекрасном таунхаусе в лондонском Ноттинг-Хилле и вдруг получает роман от неизвестного ей автора. Кэтрин с ужасом осознает, что теперь уже она — главная героиня истории, которая раскрывает ее самые темные секреты. Такова завязка. Многослойность повествования достойна того, чтобы наслаждаться визуальными решениями режиссера и команды, если сам сюжет кажется затянутым. Так, за гардеробом Бланшетт стоит попытаться рассмотреть те коды, которые в него заложила художник по костюмам Дженни Темим (которая также работала над первым сезоном сериала «Дома дракона» и фильмами о Гарри Поттере), безусловно связав его с повествованием.

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«В сериале много загадок,— говорит она в одном из интервью.— История рассказывается на разных уровнях — и костюмы тоже». Одежда персонажей разноплановая и неоднородная: можно найти как дизайнерские вещи, винтажные находки, откровенно старые растянутые и дырявые вещи, масс-маркет — все они подсказывают ключи к главным тайнам, переплетая факты и вымысел.

Гардероб главной героини очень дорогой и тщательно подобранный, но в нем есть сильная артистическая нотка и свои секреты. Главное — знать, где искать и на что обращать внимание. «Кейт носит что-то красное в каждом образе: это может быть элемент одежды или аксессуар — кольцо, шарф»,— рассказывает Темим. Так, в первом эпизоде Кэтрин принимает свою журналистскую награду в облегающем черном платье Roksanda с ярко-красной подкладкой, выглядывающей из широких рукавов. Через пару эпизодов мы видим ее в темно-красном шарфе Massimo Dutti с шелковым принтом на фоне ее уютного розового пальто-кокона Raey. В другом кадре Кэтрин надевает красные сапоги и свой свитер Ganni цвета фуксии с ромбами. «На самом деле, красный цвет был идеей Бланшетт»,— говорит Темим.

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Вкус актрисы ее не подводит: мы видим яркие вещи от Isabel Marant, Gabriella Hearst, Prada, Russell & Bromley. Задача — показать сильную, самостоятельную женщину, богемный шик непринужденной роскоши.

Все переплетается и сходится в шести выходах. Межличностная драма о горе и самообмане демонстрируется через акценты в гардеробе: сначала цвета Кэтрин яркие и доминирующие, к концу становятся более мрачными и тусклыми. После выхода романа в свет мир главной героини рушится. Как она выходит из положения — смотрите сами.

Ирина Кириенко