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В Новороссийске продолжат возводить дома при соблюдении техусловий

Власти Новороссийска подтвердили, что возведение новых домов в городе возможно только при наличии утвержденных технических условий. Об этом сообщил на пресс-конференции глава города Андрей Кравченко, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Кубань» о требовании губернатора Кубани ограничить жилищное строительство из-за дефицита воды.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр также добавил, что данное требование касается подключения объектов к инженерным сетям, включая сети водоснабжения, водоотведения и электроэнергии.

Решение обусловлено необходимостью предотвращения перегрузки городской инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жителей. Власти подчеркнули, что девелоперы обязаны соблюдать все регламенты и предоставлять гарантии надежности коммуникаций перед началом строительства.

Ранее горожане выражали обеспокоенность из-за активной застройки в ряде районов, что приводило к перебоям в подаче воды и электроэнергии. Реализация проектов будет находиться под строгим контролем мэрии.

Наталья Решетняк, Нурий Бзасежев

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