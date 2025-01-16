В Новороссийске продолжат возводить дома при соблюдении техусловий

Власти Новороссийска подтвердили, что возведение новых домов в городе возможно только при наличии утвержденных технических условий. Об этом сообщил на пресс-конференции глава города Андрей Кравченко, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Кубань» о требовании губернатора Кубани ограничить жилищное строительство из-за дефицита воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр также добавил, что данное требование касается подключения объектов к инженерным сетям, включая сети водоснабжения, водоотведения и электроэнергии.

Решение обусловлено необходимостью предотвращения перегрузки городской инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жителей. Власти подчеркнули, что девелоперы обязаны соблюдать все регламенты и предоставлять гарантии надежности коммуникаций перед началом строительства.

Ранее горожане выражали обеспокоенность из-за активной застройки в ряде районов, что приводило к перебоям в подаче воды и электроэнергии. Реализация проектов будет находиться под строгим контролем мэрии.

Наталья Решетняк, Нурий Бзасежев