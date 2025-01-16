Беглов сравнил акустику в открывшемся Охтинском центре с Мариинским театром

После капитального ремонта на улице Маршала Тухачевского открыли главное здание Охтинского центра эстетического воспитания, сообщает пресс-служба Смольного 16 января. Ускорить завершение ремонта губернатора Петербурга Александра Беглова попросили жители Красногвардейского района.

На текущий момент в Центре полностью обновлены музыкальные классы, создан театральный репетиционный зал, отремонтированы музыкальная гостиная и малый концертный зал.

Главной достопримечательностью учреждения господин Беглов назвал обновленный большой концертный зал на 425 мест. В нем установлено передовое звуковое, световое и видеооборудование, в том числе — цифровой электронный орган.

«Здесь созданы все условия для занятий музыкой и другими видами искусства, для репетиций и выступлений. Концертный зал Охтинского центра оснащен по технологиям консерваторского уровня. Качество его акустики может сравниться с Мариинским театром»,— подчеркнул градоначальник.

Также он добавил, что строители привели в порядок фасад и кровлю здания, отреставрировали расположенные над главным входом аллегорические фигуры «Музыка» и «Театр». На прилегающей территории установили скульптурные композиции в виде музыкальных инструментов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят на 570 метров, до улицы Шишкина. На соседней Заречной улице власти города планируют построить трамвайные пути.

Андрей Маркелов