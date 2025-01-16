Инициатива ЦБ о введении единого QR-кода для платежей, предоставляющего НСПК исключительные права на обработку таких трансакций, вызвала критику в Госдуме. Так, профильный комитет в своем отзыве на документ подчеркивает, что отсутствие альтернатив единому QR-коду НСПК создаст значительные барьеры для выхода на рынок новых игроков, замедлит темпы технологического развития и инноваций. Депутаты предлагают разработать национальный стандарт для QR-кодов, обеспечивающий совместимость систем различных операторов. Это позволит сохранить конкуренцию и стимулировать инновации.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа собирается найти способ сохранить соцсеть TikTok в США, заявил советник по нацбезопасности в будущей администрации Трампа Майк Уолц. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу 19 января.

Доля американского поисковика Google во всем мире снизилась впервые за девять лет, до 89,7%, свидетельствуют данные портала Statcounter. Согласно этим данным, потерянный поисковой трафик Google постепенно перераспределяется между Bing, «Яндекс» и Yahoo. В России доля поиска Google также продолжает снижаться. По состоянию на декабрь она составляет 24,4% против 27,3% в начале прошлого года.