Теплоисточники «Т Плюс» в Прикамье стабильно несут нагрузку по подаче отопления и горячей воды

Теплоэлектростанции Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обеспечивают снабжение тепловой энергией жителей Перми и Краснокамска. В межотопительный период на ТЭЦ реализован комплекс подготовительных мер по проверке основного оборудования. В результате в осенне-зимнем периоде поставка отопления и горячей воды проходит бесперебойно в соответствии с диспетчерским графиком.

На Пермской ТЭЦ-6 Перми (зона теплоснабжения – Свердловский и Ленинский районы Перми) выполнен капитальный ремонт (инспекция «В») газовой турбины № 7 на блоке парогазовой установки: восстановлены основные элементы турбины – топливные горелки, рабочие и направляющие лопатки турбины, тепловые экраны. Проведена ревизия основных систем газотурбинной установки – компрессора, опор, маслосистемы, редуктора, генератора, систем топливообеспечения, регулирования, очистки и подготовки циклового воздуха. Турбина подготовлена для надёжной работы в течение 30 тыс. часов эксплуатации.

На Пермской ТЭЦ-9 (зона теплоснабжения – Индустриальный, Дзержинский, Ленинский районы Перми) сделан капитальный ремонт (большая инспекция) газовой турбины ГТЭ-160 на блоке ГТУ-165. Проведены замена внутреннего корпуса и смесительных камер, ремонт камер сгорания, топливных горелок, рабочих и направляющих лопаток турбины. Также выполнен капитальный ремонт турбогенератора с ремонтом ротора и статора. В итоге обеспечена надёжная эксплуатация оборудования ТЭЦ на 41 тыс. часов эксплуатации.

На основном теплоисточнике города Краснокамска Закамской ТЭЦ-5 реализован средний ремонт парового котла, установлены новые трубы правого и левого боковых экранов котла. Все предпринятые шаги позволили повысить надёжность работы станции и обеспечить надёжное теплоснабжение краснокамцев.

На теплоисточнике Кировского района Пермской ТЭЦ-14 проведены плановые капитальные и средние ремонты турбины ст. № 4, парового котла ст. № 2, турбогенератора ст. № 1, а также капремонты генераторов ст. № 1 и ст. №3 с контролем бандажных колец. Всё это позволило стабильно подавать тепло и горячую воду в дома горожан и социальные объекты правобережной части Перми.

«Ответственный подход энергетиков к выполнению своих обязательств перед городами и их жителями позволил нам встретить зиму с запасом прочности. Теплоснабжающая инфраструктура «Т Плюс» в Пермском крае круглосуточно работает на благо людей. Каждый сотрудник предприятия прилагает максимум усилий для обеспечения теплового комфорта в квартирах и социальных объектах», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение 7655 многоквартирных домов Пермского края. Греют батареи в 979 бюджетных учреждениях – детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Подаётся тепло в 352 здания вузов, лицеев и колледжей, а также 35 домов культуры.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»