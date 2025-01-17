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Росимущество продаст недострой Siemens

Наполовину построенное здание немецкого концерна в Металлострое выставили на торги

Росимущество продолжает избавляться от арестованных активов Siemens в Петербурге. Вслед за проданным в конце декабря 2024 года сервисным цехом по ремонту и обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка» в поселке Металлострой агентство выставило на торги недострой площадью 3,6 тыс. кв. м на территории моторвагонного депо «Санкт-Петербург-Московское».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Росимуществе оперативно не смогли предоставить информацию о функциональном назначении объекта. По оценке федерального агентства, строительная готовность здания составляет 58%. Предлагаемая начальная стоимость— 114 млн рублей. Итоги аукциона планируют подвести 12 февраля.

Как и в случае с расположенным рядом сервисным цехом по ремонту и обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка», объект был арестован у ООО «Сименс Мобильность» в пользу ОАО «РЖД» в рамках исполнительного производства, следует из аукционной документации.

ООО «Сименс Мобильность» зарегистрировано в Москве 10 августа 2018 года. Компания на 99,99% принадлежит немецкой «Сименс Мобилити ГМБХ». Оставшиеся 0,01% капитала общества — у нидерландского «Сименс Мобилити Холдинг Б.В.». Генеральным директором с 15 февраля 2022 года в системе «СПАРК-Интефакс» значится Александр Либеров.

Участники рынка среди потенциальных покупателей объекта называют ОАО «РЖД», которое в конце декабря прошлого года в лице Дирекции скоростного сообщения (филиал РЖД) купило за 1,45 млрд рублей сервисный цех, расположенный на одной территории с недостроем. Также в торгах участвовало ООО «ВСМ-Сервис» (входит в структуру РЖД).

Концерн Siemens начал реализовывать проект расширения депо в Металлострое в 2013 году. Ранее депо обслуживало только поезда «Сапсан». Новый цех позволил компании также осуществлять сервис поездов «Ласточка». В апреле 2015 года в Siemens заявили о намерении инвестировать в расширение депо €55 млн. Половину от суммы вложений должны были составить затраты на строительство, половину — закупка оборудования. В 2016 году цех ввели в эксплуатацию.

В 2022 году немецкий концерн, поставлявший РЖД «Сапсаны», начал покидать российский рынок. Ранее между РЖД и немецким концерном имелось соглашение на поставку до 2023 года 13 «Сапсанов» и их техобслуживание на 30 лет стоимостью €1,1 млрд. До заявления Siemens об отмене поставок поездов РЖД успело получить четыре единицы подвижного состава. Также Siemens расторг договор о техобслуживании и ремонте «Сапсанов».

В феврале 2023 года Арбитражный суд города Москвы посчитал недействительным одностороннее расторжение договора о техобслуживании и ремонте поездов и обязал Siemens Mobility GmbH и ООО «Сименс Мобилити» исполнять условия контракта. В случае неисполнения решения суда компании должны выплатить неустойку в размере 16 млн рублей за каждый день просрочки невыполнения обязательств. Апелляция и кассация оставили решение первой инстанции без изменений.

Владимир Колодчук

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