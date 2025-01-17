Канаты тянутся к знаниям

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге открывает 25 января новый корпус в здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии Васильевского острова, сообщили в пресс-службе вуза. В пространстве разместятся факультет физико-математических и компьютерных наук, Школа дизайна и музей архитектуры. Всего в комплексе будут учиться около 4 тыс. студентов, а на реставрацию объекта потратили 3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Директор филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Университет получил площадку на Васильевском острове, по словам директора вуза Анны Тышецкой, в аренду от холдинга Setl Group в сентябре 2024 года. До этого девелопер три года занимался восстановлением и ремонтом — на обновление объекта общей площадью около 20 тыс. кв. м девелопер потратил 3 млрд рублей. «Объект культурного наследия был преобразован в административно-деловой комплекс. При реставрации мы сохранили классическую конфигурацию, размеры оконных и дверных проемов и расположение стекол в окнах. Фасад вдоль 25-й линии В. О. тоже был восстановлен»,— уточнили в Setl Group.

Всего на данный момент НИУ ВШЭ в Петербурге имеет семь зданий для подразделений и учебных офисов образовательных программ, восемь общежитий, а также комплекс Учебного центра подготовки руководителей в Пушкине.

Здание Канатного цеха построили в 1930–1931 годах, причем проект Якова Чернихова имел большую популярность у зарубежных архитекторов как яркий пример конструктивизма. К примеру, в 2004 году лауреат Притцкеровской премии Заха Хадид, впервые приехав в Петербург, попросила приятелей отвезти ее туда прямо из аэропорта. Однако, по одной из версий, они не знали, где находится башня, а когда нашли, были удивлены, увидев перед собой аварийную конструкцию.

Во время Великой Отечественной войны цех на Васильевском острове был серьезно поврежден, но впоследствии восстановлен. Единственные элементы, которые сохранились без изменений,— это фасад по 25-й линии и водонапорная башня. К моменту закрытия завода в 2007 году пространство было в руинах и требовало реставрации.

Однако даже до признания объектом культурного наследия регионального значения было еще семь лет, а восстановление объекта Setl Group начала еще позже — в сентябре 2021 года. «Нам здание досталось в удручающем состоянии. Основной сложностью при реставрации был материал заполнения стен: это монолитный шлакобетон, и он местами был разрушен. Пришлось разработать метод для его реставрации»,— рассказал руководитель дирекции спецпроектов Setl Group Владислав Шипунов.

За три года девелопер полностью переоборудовал цех, на объекте создали атриум, демонтировали аварийные конструкции и разместили лифт в водонапорной башне. По завершении работ площадку сдали в аренду НИУ ВШЭ. Условия и сроки соглашения вуз и застройщик разглашать отказались.

Далее обустройством Канатного цеха занимался университет. К открытию в отреставрированном здании вуз оборудовал лаборатории, производственные пространства и коворкинги. Известно, что помещение используют не только под учебные аудитории, но и как культурную площадку. Здесь запустят музей архитектуры, который посвятят создателю Канатного цеха Якову Чернихову. Выставки в пространстве, как пообещали в НИУ ВШЭ, будут обновляться каждые три месяца. Открывающей экспозицией станет подборка графики художника. Еще комплекс будет включать офисы и мастерские ведущих партнеров университета, таких как VK, «Газпром», «Биокад» и «Герофарм».

Стефания Барченкова