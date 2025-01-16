В Ярославле на Советской площади покажут матч «Локомотива»

В Ярославле 17 января на Советской площади покажут игру ХК «Локомотив» с помощью установленного экрана. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

17 января «Локомотив» сыграет на выезде с новосибирским ХК «Сибирь». Начало игры — в 15:30. Мэрия пригласила на главную площадь города жителей и гостей Ярославля.

«Приходите болеть за любимую команду вместе»,— говорится в сообщении мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что светодиодный экран на Советской площади поставили в декабре для трансляции новогоднего обращения президента. Потом экран перевезут в парк на Даманском острове для использования в качестве летнего кинотеатра.

Алла Чижова