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В Ярославле на Советской площади покажут матч «Локомотива»

В Ярославле 17 января на Советской площади покажут игру ХК «Локомотив» с помощью установленного экрана. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

17 января «Локомотив» сыграет на выезде с новосибирским ХК «Сибирь». Начало игры — в 15:30. Мэрия пригласила на главную площадь города жителей и гостей Ярославля.

«Приходите болеть за любимую команду вместе»,— говорится в сообщении мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что светодиодный экран на Советской площади поставили в декабре для трансляции новогоднего обращения президента. Потом экран перевезут в парк на Даманском острове для использования в качестве летнего кинотеатра.

Алла Чижова

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