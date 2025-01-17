Полицейский чин попался на знаках внимания

В Санкт-Петербурге задержан начальник отдела полиции Красносельского района Сергей Волков по обвинению в «крышевании» предпринимателя. Торговец, по версии следствия, в автомобиле передал фигуранту взятку за беспрепятственную торговлю табачной продукцией. Однако делал это коммерсант под контролем оперативников. Увидев, что за ним пришли, полицейский попытался скрыться, но через какое-то время был задержан силовиками. В главном управлении МВД по региону, в свою очередь, сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) по Петербургу предъявил обвинение в получении взятки должностным лицом в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) начальнику 9-го отдела полиции УМВД России по Красносельскому району, подполковнику Сергею Волкову. В материалах дела сказано, что правоохранитель в ноябре прошлого года выдвинул бизнесмену, занимающемуся розничной продажей табака, требование о систематических выплатах ему, взамен обещая со своей стороны отсутствие проверок по части выявления контрафакта. Если же такие нарушения были бы найдены, Волков обещал предпринимателю, что тот избежит административной ответственности.

«Волков в силу занимаемой им должности не позднее 1 ноября 2024 года выдвинул требования предпринимателю, реализующему в розницу табачную продукцию, систематически платить ему за то, чтобы сотрудники УМВД по Красносельскому району не проводили в отношении него проверки по выявлению контрафактной табачной продукции, а в случае установления данных нарушений — не привлекали его к административной ответственности»,— гласит формулировка СКР.

Торговец согласился на предложение подполковника, но после обратился в ФСБ с заявлением о неправомерных действиях в отношении него.

14 января прошел оперативный эксперимент под контролем сотрудников УФСБ и УСБ МВД. Сергей Волков, сидя в Volkswagen Polo на Таллинском шоссе, получил от бизнесмена взятку в 195 тыс. рублей. Увидев, что приближаются силовики, он попытался скрыться, но в итоге все равно был задержан. Купюры были мечеными.

Дело против фигуранта возбудило 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по городу.

В региональном управлении полиции подтвердили, что должностное лицо подозревается в получении незаконного вознаграждения. «При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— сказано в сообщении.

В главке МВД также добавили, что в настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Сам Сергей Волков свою вину в получении взятки признал частично. На момент публикации в СКР решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Андрей Кучеров