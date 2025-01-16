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Уральский спортсмен Илья Поляков признан сильнейшим каратистом мира

Cпортсмен Академии единоборств РМК Илья Поляков стал первым в мировом рейтинге сильнейших каратистов в средней весовой категории по итогам 2024 года от авторитетного портала Kyokushin Results, сообщили в пресс-службе Академии.

Илья Поляков

Илья Поляков

Фото: Академия единоборств РМК

Илья Поляков

Фото: Академия единоборств РМК

Всего в список вошли 100 лучших бойцов планеты, еще четыре каратиста из России встречаются во второй десятке. При составлении рейтинга Kyokushin Results учитывались соревнования в официальных турнирах в Японии, России, Европе, Южной и Северной Америках, странах Азии. «В этом году Илья вошел в восьмерку на Абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров их разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена»,— сказал президент Федерации Киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков.

В течение прошлого года Илья Поляков завоевал золото на Чемпионате России и Кубке России, а также занял третье место на весовом чемпионате Японии и шестое — на Абсолютном чемпионате Японии. Кроме того, по итогам года он отобрался на Весовой чемпионат мира, который состоится в апреле этого года.

Как отмечают в Академии единоборств РМК, ранее, в 2021 году, спортсмен Игорь Загайнов стал первым в абсолютной весовой категории, а Лаша Габараев — в среднем весе.

Академия единоборств РМК работает с 2018 года и готовит спортсменов по 12 видам боевых искусств.

Ирина Пичурина

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