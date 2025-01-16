Где в Воронеже 18–19 января ограничат движение и парковку

В Воронеже 18–19 января ограничат движение и парковку автомобилей в Центральном и Железнодорожном районах. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства облцентра.

С 21:00 18 января до 6:00 19 января запретят движение автотранспорта по улице Софьи Перовской (на участке от улицы Большой Стрелецкой до переулка Бауманского), Освобождения Труда (от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской), Суворова (от улицы 25 Января до дома №96 по улице Суворова). Кроме того, закроют въезд с улицы Софьи Перовской к «Гото Предестинации».

С 16:00 18 января до 06:00 19 января будет запрещена парковка и остановка на улицах Фридриха Энгельса (от дома №14в/1 до дома №14в/2), Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Коперника и в обратном направлении — от улицы Коперника до Петровской набережной), Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Володарского), в переулке Ольховом (от дома №9А по этому переулку до пересечения с Ленинским проспектом), на улицах Таранченко (от дома №26 до дома 19А) и 25 Января (от дома №34Б до дома №4 по улице Добролюбова).