В Сочи вновь заработал единственный в России лавинно-спасательный полигон

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» возобновили бесплатные занятия по безопасности в горах. Полигон, открытый в 2020 году, обучает правилам поведения в горах и навыкам спасения при лавинах, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

За пять лет работы тренировки посетили более 2 тыс. человек. Участников обучают пользоваться биперами, зондами и отрабатывать алгоритмы поиска и спасения пострадавших. Практика проходит на специализированных площадках, имитирующих реальные условия.

Занятия проводят дважды в неделю — по средам и субботам, продолжительность каждой тренировки составляет 3,5 часа. К участию допускают всех желающих от 16 лет. Полигон будет работать до конца зимнего сезона 2025 года.

Нурий Бзасежев