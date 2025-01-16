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Прокуратура Татарстана помогла инвалиду третьей группы вернуть соцвыплаты

Суд удовлетворил иск прокуратуры Авиастроительного района и возобновил выплату социальной пенсии по инвалидности 39-летнему казанцу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Татарстана помогла инвалиду третьей группы вернуть соцвыплаты

Прокуратура Татарстана помогла инвалиду третьей группы вернуть соцвыплаты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Татарстана помогла инвалиду третьей группы вернуть соцвыплаты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2023 году мужчине перестали начислять выплаты после того, как он устроился на работу в организацию, якобы зарегистрированную в Челябинске.

«В ходе проверки было установлено, что данная организация не осуществляет свою деятельность и не располагается по месту нахождения, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с требованием признать трудовые отношения недействительными», — заявил заместитель прокурора Авиастроительного района Казани Руслан Гусамов.

В Татарстане в 2024 году более 126 тыс. человек оформили ежемесячные компенсационные выплаты для ухода за нетрудоспособными гражданами в размере 1,2 тыс. руб. в месяц. При устройстве гражданина на работу пособие прекращают выплачивать.

Дарья Сайфиева

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