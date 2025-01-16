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Строить Южный обход Новороссийска начнут в 2025 году

Начать строительство Южного обхода Новороссийска планируют в 2025 году. Во время пресс-конференции глава города Андрей Кравченко сообщил, что по первому этапу уже заверешены проектно-изыскательские работы и экспертиза. Реализация проекта планируется за счет средств города и инвесторов.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По словам господина Кравченко, проект по строительству Южного обхода включает пять этапов. Два из них не будут корректировать и реализуют в обязательном порядке.

Глава Новороссийска отметил, что в город ежедневно въезжают 9,5 тыс. единиц грузового транспорта. По словам мэра, власти совместно с транспортными предприятиями прорабатывают короткие решения (на два-три года) проблемы загруженности дорог на время проектирования обхода.

Наталья Решетняк, Татьяна Ручкина

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