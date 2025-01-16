Мэрия не будет отменять крещенские купания в Нижнем Новгороде

Крещенские купания в Нижнем Новгороде состоятся. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что крещенские купания — традиция, имеющая особое значение, и нарушаться из-за непривычных для января погодных условий она не должна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Чтобы обезопасить купающихся, заход в воду будет организован с берега. Купели будут расположены на Гребном канале (напротив судейской вышки), на втором озере Щелоковского хутора, на парковом озере у стадиона «Труд», на озере Автозаводского парка второй очереди (ул. Героя Смирнова) и на Силикатном озере на проспекте Ленина.

Также будет организована купель на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира в деревне Сартаково.

Как писал «Ъ», в ряде российских регионов купания на Крещение отменены из-за аномально теплой погоды и слишком тонкого льда.

Андрей Репин