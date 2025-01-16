Мэр Рыбинска рассказал о новой невесте лебедя в Карякинском парке

В Рыбинске в Карякинский парк привезли нового лебедя, которого назвали Одеттой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Как пояснил господин Рудаков, Одетта станет «невестой» для лебедя Зигфрида, проживающего в парке. Кроме того, сад пополнили восемь уток породы каюга. Всех птиц купили у частного заводчика.

«По словам смотрителей сада, Зигфрид хорошо воспринял новую компанию. Вместе они гуляют по парку, купаются в пруду. Все птицы чувствуют себя нормально»,— рассказал глава Рыбинска.

Посмотреть на птиц можно будет весной. Напомним, что летом 2024 года в Карякинском парке погиб один из лебедей.

Алла Чижова