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Мэр Рыбинска рассказал о новой невесте лебедя в Карякинском парке

В Рыбинске в Карякинский парк привезли нового лебедя, которого назвали Одеттой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Как пояснил господин Рудаков, Одетта станет «невестой» для лебедя Зигфрида, проживающего в парке. Кроме того, сад пополнили восемь уток породы каюга. Всех птиц купили у частного заводчика.

«По словам смотрителей сада, Зигфрид хорошо воспринял новую компанию. Вместе они гуляют по парку, купаются в пруду. Все птицы чувствуют себя нормально»,— рассказал глава Рыбинска.

Посмотреть на птиц можно будет весной. Напомним, что летом 2024 года в Карякинском парке погиб один из лебедей.

Алла Чижова

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