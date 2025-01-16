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Вклад Новороссийска в бюджет Кубани вырос до 61 млрд рублей

Новороссийск направил в консолидированный бюджет Краснодарского края 61,3 млрд руб. в 2024 году. Это на 17% больше, чем годом ранее, когда сумма составила 52,2 млрд руб., сообщил мэр Андрей Кравченко на пресс-конференции 16 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава города также отметил, что главным достижением является списание муниципального долга. По его словам, власти Новороссийска перевыполнили плановые показатели, собрав 61,3 млрд руб.

Кроме того, городской бюджет в 2024 году превысил собственные доходы на 2,1 млрд руб.

Наталья Решетняк, Нурий Бзасежев

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