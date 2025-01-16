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В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала пассажирка легковушки

В результате ДТП с грузовиком в Неклиновском районе Ростовской области пострадала пассажирка легкового автомобиля. Авария произошла на 10 км + 500 м автодороги «с. Самбек — Матвеев Курган». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 26-летний водитель грузовика «Шакман», двигаясь со стороны села Самбек в сторону Матвеева Кургана, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной «Ладой Грантой», которая снизила скорость для поворота налево.

После этого водитель грузовика выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Фабиа».

В результате ДТП пассажирка «Шкоды Фабиа» 1977 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова

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