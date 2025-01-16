В Тольятти осужденного на пожизненное заключение признали виновным в убийстве 1998 года

В Тольятти осужденный к пожизненному лишению свободы местный житель признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, которое он совершил в 1998 году. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, по совокупности преступлений он останется отбывать пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном СУ СКР, в ночь с 14 на 15 января 1998 года гражданин на улице Свердлова в Тольятти остановил попутный автомобиль и попросил его подвезти. Во время поездки он направил огнестрельное оружие на 45-летнего водителя, потребовав проехать в малолюдное место.

После остановки автомобиля водитель попытался убежать, и тогда злоумышленник застрелил его, забрал ключи от автомобиля стоимостью на тот момент не менее 55 тыс. руб. и скрылся с места преступления. Убитого мужчину обнаружили случайные прохожие 15 января 1998 года.

«Установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем-криминалистом, проведения дополнительных экспертиз и следственных действий»,— пояснили в следственном комитете.

Алексей Алексеев