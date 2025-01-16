В Новоуральске создали Центр промышленной медицины

В ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) завершились работы по созданию Центра промышленной медицины на базе медико-санитарной части №31. К медучреждению прикреплено 14 тыс. сотрудников новоуральских предприятий Топливного дивизиона «Росатома» и образовательных организаций (18% жителей Новоуральска). Об этом сообщили в пресс-службе «Росавтома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К Центру будет прикреплено 14 тыс. сотрудников новоуральских предприятий Топливного дивизиона «Росатома»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ К Центру будет прикреплено 14 тыс. сотрудников новоуральских предприятий Топливного дивизиона «Росатома»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уточняется, что помимо капремонта здания, было приобретено новое оборудование: аппарат цифровой радиографии, диагностический аудиометры, рециркуляторы, электрокардиографы и другое. В текущем году будет проведен ремонт фасада здания и входной группы, на что АО «Уральский электрохимический комбинат» было выделено 20 млн руб.

Планируется, что проведение медосмотров, диспансеризации и лучевой диагностики в Центре начнется в январе, а прием пациентов по заболеваемости — в феврале.

Общая стоимость работ по созданию Центра составила 74,7 млн руб. Проект реализован в рамках совместной инициативы госкорпорации «Росатом» и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах «Росатома».

Анастасия Таначева