Муниципальные образования республики за 12 лет получили более 13 млрд руб. Большая часть (52,9%) из этих денег пошла на дорожные работы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель исполнительного секретаря Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Аркадий Семенычев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 12 лет муниципалитеты Татарстана получили 13 млрд руб. на развитие инфраструктуры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За 12 лет муниципалитеты Татарстана получили 13 млрд руб. на развитие инфраструктуры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На благоустройство территорий поселений выделяется 13% средств, а на ремонт и содержание кладбищ — 6,3%, благодаря чему эти места ухожены. Пожарная безопасность получает 1,7%, а водоснабжение для населения — 11,3%.

Артём Дергунов