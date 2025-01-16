За 12 лет муниципалитеты Татарстана получили 13 млрд руб. на развитие инфраструктуры
Муниципальные образования республики за 12 лет получили более 13 млрд руб. Большая часть (52,9%) из этих денег пошла на дорожные работы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель исполнительного секретаря Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Аркадий Семенычев.
За 12 лет муниципалитеты Татарстана получили 13 млрд руб. на развитие инфраструктуры
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На благоустройство территорий поселений выделяется 13% средств, а на ремонт и содержание кладбищ — 6,3%, благодаря чему эти места ухожены. Пожарная безопасность получает 1,7%, а водоснабжение для населения — 11,3%.