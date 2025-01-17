«Надеемся, что Центробанк не охладит рынок до "заморозков"»

В наступившем году рынок страхования вырастет на 15–30% к результатам 2024 года, прогнозируют его участники. Лидерами по увеличению сборов в прошлом году по-прежнему были сегменты ДМС, страхования жизни, имущества, грузов. Новинкой 2025 года станет долевое страхование жизни (ДСЖ), тренд к снижению продолжит страхование ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По прогнозам Всероссийского союза страховщиков, сборы по итогам прошлого года могут составить 3,4 трлн рублей, что на 47% больше результатов 2023 года, приводит цифры Сергей Кожевников, вице-президент компании «Ренессанс страхование». «Прогноз быстрого роста рынка полностью оправдался. Драйвером роста всей отрасли стало страхование жизни, а в сегменте non-life рост наблюдался в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), ДМС, страховании грузов»,— эксперт обозначил определяющие тенденции рынка в 2024 году. По словам господина Кожевникова, сборы компании «Ренессанс страхование» в Петербурге по итогам прошлого года превысили 17 млрд рублей.

Директор филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Александр Крючков также подтверждает, что, несмотря на высокую ключевую ставку и сложную экономическую ситуацию, рынок демонстрирует признаки роста. По данным господина Крючкова, розничный рынок Санкт-Петербурга за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года показал рост на 8,1%. «Важно отметить, что рост рынка — неравномерный и зависит от сегмента,— замечает представитель «Ингосстраха».— В целом мы остаемся оптимистами относительно будущего страхового рынка. Продолжаем адаптироваться к изменениям, отвечать на потребности рынка».

Страховая премия в СК «Капитал-полис», по словам генерального директора компании Алексея Кузнецова, в сравнении с позапрошлым годом выросла на 18% и превысила 1,7 млрд рублей. Наиболее активно росли страховые премии в добровольном медицинском страховании (ДМС), прирост достиг 16%, уточнил господин Кузнецов.

ДМС наращивает обороты

В компании «Ренессанс страхование», по информации господина Кожевникова, ДМС в прошлом году показало прирост на 25% к позапрошлому году. Участники рынка отмечают среди клиентов ДМС увеличение количества компаний, которые никогда ранее не предоставляли сотрудникам медицинскую страховку. «Кроме этого, организации, у которых ранее был формальный ДМС, все чаще обращаются к нам для оценки текущей программы и актуализации условий страхования,— говорит Анна Васильева, директор Северо-Западного филиала страхового консультанта «АСТ».— В ходе таких оценок выяснялось, что в программу ДМС не включены востребованные опции, например, ряд необходимых лабораторных и инструментальных исследований, дорогостоящие расходные материалы при госпитализации, психологическая поддержка, телемедицина, которые удается подключить к программе без дополнительных затрат. Решения данных кейсов помогали клиентам дать сотрудникам дополнительную ценность в виде реально работающего ДМС».

Так как ДМС стал сейчас гибким продуктом, его можно внедрить под любые запросы компании: как в классическом варианте, так и в виде телемедицины или коробочного продукта, продолжает госпожа Васильева. Бизнес уже давно осознал экономическую эффективность страхования персонала, рассчитав, во сколько компании обходится невыход сотрудника на работу по болезни в пересчете на один рабочий день в течение одного года. Аналитика рынка труда за 2023 год показала, что 50–70% сотрудников один раз в год берут больничный лист на 7–10 дней нетрудоспособности. «По данным аналитического центра "АСТ", после внедрения ДМС в соцпакет среднее количество дней нетрудоспособности сокращается до 4–6»,— обращает внимание представитель страхового консультанта.

Заметным трендом прошедшего года стал рост тарифов ДМС. На удорожание существенно влияет медицинская инфляция, которая дошла в Петербурге в 2024 году до 15%. «При этом для действующих клиентов страховые компании повышают тариф при пролонгации в среднем на 10%, и это при условии высокой убыточности по портфелю ДМС в среднем на уровне 95%. Из этого можно сделать вывод, что страховые компании сегодня заинтересованы в сохранении портфеля, даже при условии снижения рентабельности ДМС»,— рассуждает эксперт «АСТ».

Госпожа Васильева также указывает на большой интерес среди клиентов к продуктам по лечению онкологических заболеваний, поскольку не менее 1% сотрудников коллектива в течение года сталкивается с данным диагнозом: болезнь «молодеет». «Открытие новых медицинских учреждений, например клиники высоких технологий "Белоостров", только подтверждает необходимость развития современных лечебно-профилактических учреждений, способных ответить на актуальные вызовы»,— подчеркивает директор Северо-Западного филиала «АСТ».

Господин Кузнецов поделился, что выплаты за девять месяцев прошлого года по добровольному медицинскому страхованию выросли на 11%, а по всем продуктам компании в целом — на 8%.

Береги автомобиль

Увеличение в прошлом году продаж новых автомобилей и рост стоимости авто с пробегом, значительно превышающий уровень инфляции, стали основной причиной быстрого роста сегмента автокаско, полагает Сергей Кожевников. Эксперт добавляет, что на данный сегмент пришлась преобладающая часть выплат, в том числе из-за роста стоимости запчастей (в среднем рекомендованные розничные цены выросли более чем на четверть). «На стоимость каско в этому году также будет серьезно влиять этот фактор,— предупреждает господин Кожевников.— В зависимости от сценария изменения курса валют и санкционных ограничений в этом году удорожание запчастей может составить от 15% до 35%».

В «Ингосстрахе» подтверждают, что по количеству договоров в компании наибольший прирост — на 12,1% — был достигнут в страховании каско. «Такую динамику связываем с высоким качеством урегулирования страховых случаев, где восстановительный ремонт преимущественно осуществляется на сертифицированных дилерских станциях»,— пояснил директор филиала «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге.

Внимание к грузоперевозкам

Рекордные объемы грузоперевозок — одна из причин роста объемов страхования грузов, констатируют игроки рынка. Рост сборов по этому продукту в компании «Ренессанс страхование» превысил 17%, рассказал ее вице-президент.

Генеральный директор СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов называет другими причинами роста данного сегмента страхования усложнение логистических цепочек и, как следствие, удорожание всех процессов логистики и самих товаров. «Все это приводит к росту страховой премии по страхованию грузов и приводит на рынок новых клиентов, которые раньше считали, что страхование грузов им не нужно. Теперь, когда процесс стал более сложным, они видят необходимость в страховании,— объясняет господин Кузнецов. В «Капитал-полисе» прирост страхования грузов за прошлый год достиг 40%.

Защитить активы

Ключевой задачей в 2024 году для корпоративных страхователей и страховщиков, по мнению Анны Васильевой, были сложности по страхованию имущества, в частности складских помещений, торговых центров и коммерческой недвижимости. Участившиеся случаи пожаров, последствия прилетов беспилотников заставили участников рынка задуматься о страховании своих рисков. По тем же причинам ужесточились, как считает госпожа Васильева, требования перестраховщиков по отношению к страховым компаниям при оценке риска, в результате чего у страховых компаний увеличились тарифы. «При этом многие страховщики так или иначе находят решения в данной ситуации. В том числе стало возможно страхование рисков "терроризм" и "диверсия", чаще всего они страхуются при участии страхового брокера или консультанта, потому что такие договоры имеют много тонких моментов»,— обозначила тенденции рынка директор Северо-Западного филиала «АСТ».

ОСГОП для такси

С 1 сентября 2024 года обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) расширено на такси. Александр Крючков оценивает результаты распространения продукта как высокие.

«Изначально прогнозировалось, что рынок ОСГОП по итогам прошлого года удвоится (результаты пока не опубликованы), а объем рынка вырастет за счет такси до 3,5–4 млрд рублей, но, по нашим данным, проникновение страхования ОСГОП в такси на сегодняшний день значительно ниже 100%, и рост рынка будет ниже»,— высказывает мнение господин Кожевников.

Что с экзотикой

Среди специфических страховых продуктов, востребованных в 2024 году, господин Крючков выделяет страхование информационных рисков для юридических лиц, направленное на защиту от хакерских атак и внедрения вредоносных программ. «Этот вид чрезвычайно актуален, учитывая возрастающие угрозы от кибератак. В то же время рынок такого страхования в России развит слабо, хотя в нем наблюдается ежегодный рост объема премий»,— признает директор филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге. Наибольшим спросом страховой продукт пользуется среди компаний финансового и ИТ-секторов. «Очевидно, что развитие этого направления продолжится и в дальнейшем, так как процессы цифровизации еще долго не исчерпают свой потенциал роста»,— прогнозирует Александр Крючков.

Сергей Кожевников положительно оценивает старт совместного продукта компаний «Ренессанс страхование» и «Яндекс. Такси» — короткого ОСАГО (от одного дня), которое таксисты могут оформить в мобильном приложении GO прямо при выходе на маршрут. «Мы ждем быстрого развития этого сегмента рынка. Такое решение оптимально для водителей, подрабатывающих в такси один-два раза в неделю, а также для автопарков. Последние могут равномерно распределять расходы в течение года и не переплачивать за машины, которые, например, находятся на ремонте»,— пояснил участник рынка.

Новинки-2025

Господин Кожевников напоминает, что в начале 2025 года в России начнется продажа полисов долевого страхования жизни (ДСЖ). Это сочетание классического страхования и возможности вложить часть уплаченной страховой премии в выбранные паевые фонды, чтобы получить инвестиционный доход. Заключая договор, клиент сам выбирает, какую часть денег направить на страхование, а какую — на инвестиции. Чем больше инвестиционная часть, тем выше потенциальный доход. При этом часть взносов идет на страховой компонент для защиты на случай травм или болезней. В отличие от накопительного и инвестиционного страхования жизни, в ДСЖ гражданин сам выбирает паи инвестиционных фондов, в которые будет вкладывать деньги. Также можно распоряжаться структурой портфеля, давая указания страховщику.

Вице-президент компании «Ренессанс страхование» думает, что ДСЖ может значительно изменить рынок страхования жизни, поскольку клиентам будет предложена более гибкая и прозрачная модель для формирования их инвестиционных активов.

Наиболее интересным трендом наступившего года господин Кожевников считает планируемый запуск контроля наличия полиса ОСАГО с помощью камер. «Это будет способствовать росту проникновения ОСАГО, которое пока составляет примерно 90–93%»,— предполагает эксперт.

Оптимистичный взгляд

Сохранение дефицита на рынке труда будет способствовать росту сборов по добровольному медицинскому страхованию. Меры, которые предпринимает государство по привлечению «длинных денег» в экономику, станут значимым фактором развития рынка страхования жизни, делает прогноз Сергей Кожевников.

«В сегменте автострахования, если предположить, что в первом квартале 2025 года отыграет рост утилизационного сбора 1 октября и 1 января, а производители частично компенсируют удорожание за счет маржи и (или) локализации производств в России, то в среднем новые автомобили могут подорожать примерно на 10%, что будет способствовать росту сборов по каско»,— подсчитал господин Кожевников.

Он добавляет, что в этом году, по последним прогнозам, рынок ждет рост от 15% до 30% к уровню 2024 года (в зависимости от уровня краткосрочной доходности и перспектив сохранения роста продаж коротких договоров страхования жизни). Лидерство сохранится за страхованием жизни, полагает господин Кожевников. Рисками для рынка является ситуация с кредитованием, так как невысокие объемы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования влияют на сборы по страхованию каско (доля покупки авто в кредит составляет до 70%), страхованию от несчастных случаев и недвижимости частных лиц. «При этом страховые компании при высокой ключевой ставке получают и преимущество — прогнозируемый высокий инвестиционный доход с низким риском, поэтому в целом страховая отрасль не особенно чувствительна к росту ставки ЦБ РФ»,— обнадеживает Сергей Кожевников. По его прогнозу, темпы роста рынка в Петербурге, вероятно, будут сопоставимы с общероссийскими.

Директор филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Александр Крючков ожидает в 2025 году дальнейшего охлаждения рынка страхования ипотеки, что связано с падением количества выдаваемых кредитов из-за увеличения ключевой ставки, а также введения дополнительных ограничительных факторов по программе льготной ипотеки. «Возможно, несколько снизятся темпы роста автострахования в целом из-за ожидаемого сокращения кредитования в 2025 году, так как доля кредитных продаж довольно высока. В целом адаптация к новым условиям и активное использование технологий будут одними из ключевых факторов успеха для страховых компаний в этом году»,— говорит господин Крючков.

Алексей Кузнецов также выражает позитивные ожидания: «Надеемся, что Центральный банк своими активными действиями по охлаждению рынка не охладит его до "заморозков". Если так получится, мы видим неплохой потенциал рынка по основным продуктам в портфеле компании: ДМС, страхованию грузов и каско».

Александра Тен