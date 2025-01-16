Строительство образовательного центра в тольяттинском микрорайоне Федоровка может начаться летом

Строительство образовательного центра, включающего в себя детский сад и школу, в микрорайоне Федоровка должны запустить летом 2025 года. Об этом заявил и. о. главы Тольятти Илья Сухих на встрече с с активными жителями микрорайона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, прокуратура Тольятти обратилась в суд с иском, в котором просила признать незаконным бездействие городской администрации по созданию необходимого количества общеобразовательных организаций в микрорайоне Федоровка. Центральный районный суд Тольятти 19 февраля 2024 года в удовлетворении административного иска отказал. Но в июне 2024 года судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции и приняла новый судебный акт, которым удовлетворила исковое заявление.

В настоящее время здание единственной школы в Федоровке закрыто в связи с признанием его аварийным с 2019 года, а детский сад на территории микрорайона и вовсе отсутствует. При этом ухудшение состояния здания школы было установлено еще в 2014 году. Учащихся приходится доставлять в школы Комсомольского района. При этом реконструкция здания не производится.

На городские власти была возложена обязанность в течение двух лет создать в Федоровке образовательные организации с количеством мест, соответствующим существующей потребности.

«Рад сообщить, что уже этим летом мы должны запустить строительство этого важного объекта. До 27 января ожидаем получение заключения экспертизы, и я беру этот вопрос под личный контроль»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев