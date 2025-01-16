Назначен новый управляющий ярославским отделением Сбербанка

Управляющим Ярославским отделением Среднерусского банка Сбербанка назначена Елена Кочина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в кредитном учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кочина

Фото: Ярославское отделение Сбербанка Елена Кочина

Фото: Ярославское отделение Сбербанка

Бывший управляющий Вадим Лушин перешел на должность заместителя председателя Среднерусского банка, произошло это еще в 2024 году. После его ухода обязанности руководителя исполняла госпожа Кочина, работавшая заместителем управляющего ярославским отделением. Елена Кочина в структуре Сбербанка более 20 лет, начинала трудовую деятельность контролером-кассиром.

Сейчас под ее руководством реализуются крупные региональные проекты в сферах образования, здравоохранения и транспорта. Одним из таких проектов является обновление стадиона «Спартаковец» в Ярославле и комплексное развитие территории «Тверицы». Елена Кочина отметила, что ее главная цель — участие банка в проектах, способствующих развитию региона.

Ярославское отделение входит в состав Среднерусского банка Сбербанка, который осуществляет свою деятельность в 10 регионах страны.

Антон Голицын