Нижегородскую структуру «Газпрома» оштрафовали за нарушение при догазификации
Нижегородское управление ФАС рассмотрело антимонопольное дело об уклонении ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от техприсоединения абонента по программе догазификации. Компанию признали повторно нарушившей ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ и оштрафовали на 300 тыс. руб., следует из материалов дела, опубликованных в базе решений ФАС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Договор о техприсоединении в селе Гремячая Поляна абонент и газораспределительная компания заключили в сентябре 2023 года. Однако в положенный срок компания обязательства не выполнила, установила комиссия ФАС. В структуре «Газпрома» объяснили, что на момент подписания договора участок и дом абонента не были включены в региональную программу догазификации на 2022-2023 годы.
По условиям договора подключить заявителя планировалось до 14 января 2024 года. Однако полностью газопровод был построен лишь к 14 июня. «На момент составления протокола фактического технологического присоединения объекта заявителя к газораспределительным сетям не осуществлено», — решили в УФАС.
По данным компании, в 2024 году «Газпром газораспределение Нижний Новгород» построил 8,5 тыс. объектов по программе догазификации и подвел сети до границ земельных участков по 29 тыс. заявкам.