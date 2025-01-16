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В Оренбуржье на Крещение организуют 21 купель в 13 муниципальных образованиях

На территории Оренбургской области на православный праздник Крещение организуют 21 купель в 13 муниципальных образованиях. Об этом сообщает МЧС Оренбуржья.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным регионального ведомства на 16 января, купели организуют в Гайском городском округе, северной части Абдулино, Кувандыке, Медногорске, Соль-Илецке, Сорочинске. Также их оборудуют в п. Адамовка, п. Домбаровский и п. Голубой Факел, с. Кваркено, п. Красноярский, с. Матвеевка, Кузькинском сельсовете, Покровском сельсовете, с. Подгородняя Покровка, с. Павловка, Аксенкинском сельсовете, с. Староборискино, с. Григорьевка, с. Буранное, п. Родинский. В региональном МЧС отмечают, что возможны изменения.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что в текущем году в Оренбурге не будут организовывать купели, из-за опасности проведения традиционных купаний. В качестве причины указывается, что на Урале, Сакмаре и близлежащих озерах не образовался прочный ледовый покров.

Руфия Кутляева

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