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Спрос свердловчан на туры в новогодние каникулы вырос за год на 45%

В прошедшие новогодние праздники число поехавших отдыхать зарубеж свердловчан увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Спрос на туры в новогодние каникулы вырос на 45%. Об этом сообщается в исследовании МегаФона и «Слетать.ру».

Спрос свердловчан на заграничные туры в период новогодних праздников вырос на 45% за год

Спрос свердловчан на заграничные туры в период новогодних праздников вырос на 45% за год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос свердловчан на заграничные туры в период новогодних праздников вырос на 45% за год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что спрос свердловчан на туры азиатского направления вырос год к году на 23%. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, третьим — Вьетнам. Всего на страны азиатского направления пришлось 17% туристов из Свердловской области.

Число отдыхающих в странах Африки сохранилось на уровне 2023 года и составило 6% от всего турпотока. Чаще всего свердловчане выбирали для отдыха Египет.

Количество путешествующих в Европу выросло за год на 19%, однако наблюдалось снижение интереса к тем странам, в которых популярны зимние виды отдыха.

По данным «Слетать.ру», средняя стоимость тура в Таиланд в новогодние каникулы составила 389 тыс. руб., что на 36,5% выше, чем в 2023 году. Средняя стоимость тура в ОАЭ выросла на 13,3%, до 272 тыс. руб., в Египет — на 72,4%, до 271 тыс. руб.

Анастасия Таначева

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