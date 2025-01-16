Reuters: США намерены ввести санкции против лидера Судана

США готовятся ввести санкции против председателя Суверенного переходного совета и де-факто руководителя правительственных войск Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Pool / Reuters Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

По словам одного из источников Reuters, США приняли такое решение из-за нападений вооруженных сил Судана на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и отказа от участия в мирных переговорах в прошлом году.

С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между повстанческой группировкой «Силы быстрого реагирования» (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией, контролируемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

Боевые действия начались из-за противоречий между военными. Основные разногласия между двумя силами были связаны со сроками и методами формирования вооруженных сил страны и спорами относительно того, кто должен занимать пост главнокомандующего — Абдель Фаттах аль-Бурхан или его заместитель, командующий СБР.

Анастасия Домбицкая