В Центральном районе Тольятти из-за аварии несколько часов не было холодной воды

Холодное водоснабжение было отключено в семи многоквартирных жилых домах Тольятти днем в четверг, 16 января. Это произошло из-за утечки на трубопроводе диаметром 300 мм в Центральном районе города на улице Ленина, 48. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Холодную воду в жилых зданиях по указанному адресу отключили после 12:30 (MSK+1). Восстановить ее подачу планировалось до 20:00 в этот же день. В итоге последствия сбоя были устранены в 16:28. Водоснабжение социально значимых объектов не было нарушено.

Георгий Портнов