В Оренбуржье суд обязал госучреждение уволить директора из-за утраты доверия

Оренбургский областной суд удовлетворил требования прокурора области об увольнении руководителя государственного казенного учреждения. Учредитель ГКУ обязан расторгнуть трудовые отношения с директором в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в полномочия директор госучреждения входило заключение контрактов на аренду помещений для нужд ведомства. В интересах своего знакомого, который является владельцем таких помещений, должностное лицо расторгло с ним договоры аренды, а затем снова заключило их по повышенным расценкам. В прокуратуре отмечают, что «несмотря на возникший конфликт интересов, руководитель учреждения мер для его урегулирования не предпринял».

Региональное надзорное ведомство контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева