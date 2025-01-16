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В Оренбуржье суд обязал госучреждение уволить директора из-за утраты доверия

Оренбургский областной суд удовлетворил требования прокурора области об увольнении руководителя государственного казенного учреждения. Учредитель ГКУ обязан расторгнуть трудовые отношения с директором в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в полномочия директор госучреждения входило заключение контрактов на аренду помещений для нужд ведомства. В интересах своего знакомого, который является владельцем таких помещений, должностное лицо расторгло с ним договоры аренды, а затем снова заключило их по повышенным расценкам. В прокуратуре отмечают, что «несмотря на возникший конфликт интересов, руководитель учреждения мер для его урегулирования не предпринял».

Региональное надзорное ведомство контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева

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