В Екатеринбурге на улице Машинистов планируют построить Дом Ингушетии

Здание представительства Республики Ингушетия планируют построить на улице Машинистов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Разрешение на строительство уже получено. Согласно данным проекта (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал») новый объект появится в районе пруда Ольховка, сейчас на этом месте находятся автомобильные сервисы.

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Согласно проекту, площадь участка составляет 8 тыс. кв. м. Общая площадь нового двухэтажного здания составит – 1019,9 кв. м. На первом этаже здания запроектированы помещения для приема посетителей. «Основным помещением является приемный зал – 297,1 кв. м. Так же расположен кабинет администратора. Запроектирован сан.блок для посетителей – мужской и женский блок. На втором этаже здания запроектированы административные и конторские помещения. Располагается вестибюль/приемная руководителя и кабинетов сотрудников. Для руководителя предусмотрен вспомогательный блок помещений: комната отдыха, гардеробная, сан.узел с душевой»,– указано в проекте.

В проекте также указано, что на фасаде хотят разместить барельеф «Ингушские национальные узоры». В качестве образа при разработки проекта, как следует из документов, использовали ингушские оборонительные башни.

Оперативно получить комментарий у полпреда Республики Ингушетия в Свердловской области Куреша Аушева по данному проекту не удалось.

Планы о строительстве Дома Ингушетии в уральской столице озвучивались давно. Но как сообщал «Ъ-Урал», в 2016 году представители власти отказали в строительстве объекта. Тогда комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Екатеринбурга при свердловском минстрое отказалась изменить категорию земельного участка на перекрестке улиц Луначарского – Ткачей для строительства полномочного представительства Ингушетии в УрФО с гостиницей.

Мария Игнатова