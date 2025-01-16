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Около 50% петербуржцев возвращались к работе в праздники по просьбе начальства

Большинство петербуржцев (66%) в новогодние праздники были вынуждены периодически возвращаться к работе. В 44% случаев это происходило по просьбе начальства, в 15% — из-за пожелания клиентов, в 7% — ради коллег. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.

Еще 14% опрошенных признались, что сами изъявили желание приступить к обязанностям в выходные. Лишь 21% петербуржцев смогли полностью отключиться от рабочей повестки (даже несмотря на перспективу сверхурочной оплаты).

«Более трети (38%) опрошенных считают январские праздники удачным временем, чтобы заняться рабочими делами. Большинство из них (79%) связывают это, в первую очередь, с возможностью дополнительно заработать. Также 11% подчеркнули, что занятость в этот период помогает переосмыслить цели и начать год с продуктивных изменений»,— рассказали в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми активными соискателями на рынке труда Петербурга в новом году стали айтишники.

Дарья Астанина

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