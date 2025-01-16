Бывшие владельцы ГК «Покровский» судятся из-за национализированной компании

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд в Ростове-на-Доне рассмотрит жалобу бывшего владельца компаний, входивших в состав АО «Концерн “Покровский”», Аркадия Чебанова на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее отказал ему во взыскании с бывшего партнера Андрея Коровайко 58 млн руб. Об этом сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Взыскиваемые средства — это задолженность по оплате акций ОАО «Семеноводческая агрофирма “Русь”». В 2016 году Тамара Чебанова (мать Аркадия Чебанова) продала ответчику акции предприятия за 50,6 млн руб. Однако Андрей Коровайко не оплатил переданные ему акции. Наследник Тамары Чебановой обратился в суд лишь 23 января 2024 года, хотя в наследство он вступил в январе 2020 года, то есть истец обратился в суд по истечении срока давности.

Кроме того, еще в 2023 году Лабинский городской суд Кубани изъял в доход РФ 100% акций ОАО САФ «Русь».

По требованию Генпрокуратуры РФ в феврале 2024 года Каневской районный суд Кубани обратил в доход государства значительную часть активов «Покровского». Основанием для конфискации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», САФ «Русь» входит в «Агрокомплекс Лабинский», который принадлежит Росимуществу и является управляющей компанией для юрлиц концерна «Покровский». Выручка за 2023 год составила 1,7 млрд руб., убыток 660,4 млн руб.

Концерн «Покровский» — многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. Аркадий Чебанов — бывший владелец компаний, входивших в состав АО «Концерн “Покровский”», Андрей Коровайко — основатель и бенефициар концерна. Оба сейчас находятся в международном розыске. В России им инкриминируются преступления по ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества).

Тат Гаспарян