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В Свердловской области выделили 610 млн на ремонт и строительство дорог

Из бюджета Свердловской области выделили 610 млн руб. на ремонт и строительство дорог в восьми городах: Новоуральске, Сухом Логу, Березовском, Артемовском, Пелыме, Дегтярске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Восьми городам Свердловской области выделено 610 млн руб. на ремонт и строительство дорог

Восьми городам Свердловской области выделено 610 млн руб. на ремонт и строительство дорог

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Восьми городам Свердловской области выделено 610 млн руб. на ремонт и строительство дорог

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На капитальный ремонт местных дорог выделено 347 млн руб. В частности, 145,8 млн руб. получит Новоуральск на капремонт ул. Ленина, включая транспортный мост на пересечении улиц Гагарина и Заречной. Субсидия в размере 104,2 млн руб. выделена Сухому Логу на капремонт участка ул. Юбилейной и 97 млн руб. — Березовскому на капремонт участка ул. Ленина в пос. Шиловка до ул. Золоторудной в Березовском.

На строительство и реконструкцию дорог местного значения направлено 263,4 млн руб. Из этих средств Артемовский получит 176,3 млн руб. на реконструкцию ул. Станционной, Дегтярск — 15,8 млн руб. на реконструкцию участка ул. Калинина до пересечения с р. Вязовкой, Пелым — 71,3 млн руб. на продолжение строительства автодороги до пос. Атымья.

Помимо ремонта и строительства дорог, выделены средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем Екатеринбургу и Нижнему Тагилу — 98,1 млн руб. из федерального бюджета и 60 млн руб. из областного.

Анастасия Таначева

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