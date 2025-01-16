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Жителя Нижнего Тагила приговорили к 11 годам за двойное убийство в 1997 году

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление) за убийство двух женщин, которое он совершил в ноябре 1997 года. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, он приговорен к 11 годам исправительной колонии строгого режима.

Суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 11 годам за двойное убийство, которое он совершил в 1997 году

Суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 11 годам за двойное убийство, которое он совершил в 1997 году

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 11 годам за двойное убийство, которое он совершил в 1997 году

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 22 ноября 1997 года подсудимый приехал к своей знакомой в квартиру дома по ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле. Между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина была убита хозяйственно-бытовым ножом. После этого подсудимый убил другую пострадавшую, ставшую свидетелем преступления.

«Ее убийство было совершено с целью скрыть первое преступление. После содеянного с места происшествия мужчина скрылся. В ходе первоначальных следственных мероприятий установить его причастность к преступлению не представилось возможным»,— прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В дальнейшем его причастность была установлена. «В ходе общения ныне уже осужденного с сыщиками уголовного розыска от него была получена явка с повинной о совершенном данном особо тяжком преступлении»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Анастасия Таначева

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