Казанский «Ак Барс» в гостях проиграл хабаровскому «Амуру», уступив одну шайбу

Хоккеисты «Ак Барса» уступили клубу «Амур» из Хабаровска со счетом 4:5. Таким образом, казанцы прервали свою трехматчевую победную серию.

По ходу матча хабаровчане отыгрались со счета 2:4, забросив три шайбы за третий период. Это была уже вторая победа «Амура» над казанским клубом за текущий сезон.

После поражения «барсы» остались на третьем месте в Восточной конференции с 58 очками в 44 матчах. Хабаровский же клуб идет последним в турнирной таблице Востока с 25 баллами.

Букмекеры пророчили победу казанскому клубу, перед матчем коэффициент у «барсов» был 1,7.

Артём Дергунов