Технологии на вытянутой руке

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом устройстве для электрокаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @CarNewsChina Фото: @CarNewsChina

Компания Huawei представила роботизированную руку для автоматической зарядки электромобилей. В демонстрационном ролике машина сама паркуется рядом со станцией и открывает люк для доступа к разъему питания. А из электроколонки выезжает и тоже сам подключается к автомобилю манипулятор. Участие человека исключено. Точнее, ему не обязательно тратить время на описанные процессы. Достаточно запустить процедуру со смартфона удаленно из дома или офиса, например.

Реализация такого решения, очевидно, упростит пополнение запаса хода на электрокарах. К тому же, это повышает безопасность, заверяют разработчики Huawei. По их словам, роботизированная рука способна отслеживать возможные препятствия в процессе подключения. Ее оборудовали сенсорами и системами управления, которые позволяют довольно точно обходиться с зарядным кабелем в пространстве.

Базой для показательных возможностей новинки Huawei стала флагманская станция этого же вендора с мощностью до 600 кВт, способная выдавать до 100 кВт·ч всего за 10 минут. Такие показатели, позволяют ей конкурировать с суперчарджером от Tesla — моделью станции V4. А на фоне попадания крупнейшего в мире производителя аккумуляторов CATL в черный список Пентагона, конкуренция на рынке еще больше обостряется.

Также важно отметить, что устройство Huawei сразу будет совместимо с различными марками электромобилей, входящими в альянс Huawei Supercharging. В частности речь о BYD, Xpeng и Li Auto. А в ролике на зарядку вставала модель Maextro S800. Этот седан, кстати, совместно разработали специалисты JAC и Huawei. Так что с запуском своей роботизированной зарядки вендор надеется не только улучшить пользовательский опыт, но и укрепить собственные позиции на рынке электромобилей.

По данным CarNewsChina, массовое производство нового типа электромобильной инфраструктуры компания планирует во втором квартале 2025 года.