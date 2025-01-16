В Самарской области сгорела крупная животноводческая ферма

Сегодня, 16 января, в 10:32 (MSK+1) диспетчеру пожарной части поступила информация о пожаре на ферме крупного рогатого скота в районе населенного пункта Береза, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия были направлены пять пожарных расчетов, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области и службы жизнеобеспечения. По прибытии было установлено, что площадь пожара составляет 700 кв. м. На тушение были поданы шесть стволов «Б», созданы три звена газодымозащитной службы.

При проведении разведки пожарными был обнаружен работник фермы, он был эвакуирован. Также эвакуировали крупный рогатый скот.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 13:43 (MSK+1), но до сих пор ведутся разборка и проливка горящих конструкций. В тушении участвуют 26 человек и 8 единиц специальной техники.

Алексей Алексеев