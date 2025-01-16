В Тольятти бизнесмен обвиняется в незаконном выводе через подставные фирмы 87 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В преступлении обвиняется учредитель ООО «ТЭК Караван». Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2016 по 2023 годы бенефициар фирмы, работающей в сфере грузоперевозок, подделал платежные поручения и совершил фиктивные финансовые операции от имени пяти подконтрольных компаний. Это было сделано, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности.

Преступная схема позволила обвиняемому перевести с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц более 87 млн руб. Деньги были незаконно выведены в неконтролируемый оборот. Во время следствия был арестован автомобиль фигуранта уголовного дела.

Георгий Портнов