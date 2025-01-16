Топ-менеджеров завода «Телта» будут судить в Москве

Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск об изменении подсудности уголовного дела в отношении топ-менеджеров пермского завода «Телта», которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», сначала уголовное дело руководителей «Телты» поступило в Таганский суд Москвы, но потом его передали в Мещанский суд. Гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны РФ, расположенном на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому суду Москвы. Защита топ-менеджеров настаивала на передаче дела в Пермь, так как там происходили действия, вменяемые фигурантам, а также в Перми проживает большинство свидетелей.

В середине декабря 2024 года суд рассмотрел ходатайство защиты акционера АО «Пермский телефонный завод “Телта”» Игоря Морозова, экс-гендиректора Алексея Высокова, главбуха Елены Гришиной и сотрудника военного представительства Минобороны РФ Алексея Пальмова. Они просили направить дело в Верховный суд РФ для определения территориальной подсудности. Все подсудимые считают, что дело должно рассматриваться в Ленинском райсуде Перми. Это ходатайство было удовлетворено.

Все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, подсудимые похитили 48 млн руб. при выполнении контрактов с Минобороны РФ. В ходе предварительного следствия господин Морозов и топ-менеджеры вины не признали.