В Ревде семья отравилась газом в многоквартирном доме, начата проверка

В Ревде (Свердловская область) были госпитализированы женщина и двое ее детей с признаками отравления газом в многоквартирном доме. В связи с инцидентом прокуратура Ревды начала проверку, сообщили в областном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура начала проверку в связи с госпитализацией семьи с признаками отравления бытовым газом

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура начала проверку в связи с госпитализацией семьи с признаками отравления бытовым газом

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 16 января, в 00:21, в больницу доставили женщину и двоих ее несовершеннолетних детей трех и семи лет. В результате обследования у детей диагностировано отравление бытовым газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Мать детей также госпитализирована.

Прокуратура Ревды выясняет обстоятельства произошедшего. Сообщается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и организаций по обследованию дымоходов, вентиляционных каналов и газового оборудования в доме.

Полина Щуцкая