В Тольятти 7 многоквартирных домов остались без воды

В Центральном районке Тольятти сегодня, 16 января, произошло нарушение водоснабжения. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В 12:30 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу: ул. Ленина, 48.

На время проведения работ без воды остались потребители 7 многоквартирных жилых домов. Водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. Работы по восстановлению трубопровода планируется завершить к 20:00 (MSK+1) сегодняшнего дня.

Алексей Алексеев