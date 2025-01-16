Пакистан проверит рекламу государственной авиакомпании

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф потребовал провести проверку в отношении размещенной на прошлой неделе рекламы государственной авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA). Реклама, анонсировавшая возобновление рейсов PIA из Исламабада в Париж, шокировала многих сходством изображения с кадрами трагедии 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает The Guardian.

На рекламе, которая была опубликована 10 января в соцсетях, изображен самолет, летящий в направлении Эйфелевой башни. Под ним подпись: «Париж, мы прилетим сегодня».

Реклама, которую за несколько дней просмотрели более 20 млн человек, вызвала волну негодования, тем более что Пакистан отчасти оказался связан с трагедией 11 сентября. Там скрывался один из ее организаторов, Халид Шейх Мохаммед, и там же спецслужбами США был убит и Осама бен Ладен.

В комментариях под публикацией многие пользователи спрашивали: «Это реклама или угроза?» Кто-то советовал уволить руководителя отдела маркетинга PIA, а с ним и автора изображения.

Министр финансов Пакистана Исхак Дар назвал рекламу PIA «глупостью» и сообщил, что премьер-министр Шариф намерен разобраться, «кто стоит за этой рекламой». В самой PIA на запросы СМИ не отвечают. Авиакомпания, которой запрещены полеты в Великобританию и США, не раз оказывалась в центре скандалов. Так, в Париж она не летала четыре года из-за того, что было выявлено мошенничество с приемом экзаменов у пилотов.

Алена Миклашевская