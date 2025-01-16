В 2024 году власти Прикамья сэкономили с помощью госзакупок 5,5 млрд рублей

Министр закупок Пермского края Алексей Зарубин в рамках заседания правительства Пермского края подвел итоги закупочной кампании прошлого года. По его словам, по итогам года было заключено контрактов на сумму 167,4 млрд руб. При этом 84,6% процедур проводились конкурентным способом, то есть с помощью конкурсов и запросов котировок.

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В результате экономия от торгов по итогам года составила 5,5 млрд руб. Напомним, в 2022 году экономия составляла 5 млрд руб., в 2021-м — 6,5 млрд руб.