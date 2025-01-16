С нижегородки взыскали 408 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом

В Нижегородской области судебные приставы взыскали с местной жительницы 406 тыс. руб. за мошенничество с материнским капиталом. По данным регионального управления ФССП, нижегородка получила средства маткапитала по заведомо ложным документам на покупку жилья.

Полученные средства она использовала по своему усмотрению. Суд признал нижегородку виновной в мошенничестве и обязал возместить причиненный ущерб.

Судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении двух квартир нижегородки, обратили взыскание на денежные средства на ее счетах и ограничили возможности для выезда за границу.

После этого злоумышленица оплатила задолженность в полном объеме.

Андрей Репин