Игорь Никитин станет тренером дивизиона Тарасова в Матче Звезд КХЛ

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин станет главным тренером команды дивизиона Тарасова на Фонбет Матче Звезд КХЛ 2025. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

Для господина Никитина это уже будет четвертый Матч Звезд. Ранее он участвовал в 2018, 2019 и 2020 годах. В команду войдет и игрок «Локомотива» Мартин Гернат, для него это будет второй Матч Звезд. На настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ.

Матч Звезд начнется 8 февраля. В первый день пройдут два полуфинальных матча мини-турнира, а 9 февраля — игра за третье место и финал. Матч Звезд состоится в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

Алла Чижова